Психолог Наумова оценила шансы детей из квартиры-свалки адаптироваться к нормальной жизни

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Сотрудники правоохранительных органов нашли в заваленной мусором квартире в подмосковном Подольске троих детей — двух, четырех и 12 лет. Дети находились в антисанитарных условиях, папа был в состоянии алкогольного опьянения, в квартире присутствовали посторонние. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

По ее словам, семья, в которой воспитываются дети, очень непростая. Тем не менее в поле зрения органов системы профилактики она попала впервые. Старшая девочка ходит в школу, учится хорошо, а средний сын скоро пойдет в детский сад. Детский психолог Наталья Наумова рассказала «Вечерней Москве», смогут ли дети жить нормальной жизнью и что для этого необходимо сделать.

Эксперт отметила, что младшим детям будет гораздо сложнее забыть жизнь в невыносимых условиях и адаптироваться к нормальным, нежели двенадцатилетней девочке.

— Все зависит от детского восприятия ситуации. Когда случается такое, что родители плохо заботятся, дети живут в антисанитарии, то, как правило, важны именно ранние годы жизни. Двухлетний ребенок при отсутствии должного воспитания растет сам по себе, ему будет нанесен гораздо больший психологический ущерб, чем двенадцатилетнему. Малышам необходимо, чтобы рядом постоянно присутствовали взрослые, которые могут о них позаботиться, — пояснила Наумова.

Врач подчеркнула, что восстановление психологического и морального состояния у младших детей будет проходить намного дольше и сложнее. Старшая девочка сможет рассказать специалистам о своих эмоциях и переживаниях, что значительно облегчит работу с ней.

— Наши основные жизненные установки формируются в возрасте до шести лет. Когда ребенок живет в подобной ситуации в раннем возрасте, это намного усложняет диагностику его психологического состояния. Он не может рассказать и объяснить, что с ним происходит. Например, психологи легко смогут помочь двенадцатилетней девочке, когда она расскажет о своих эмоциях, чувствах и переживаниях. А малыши не смогут правильно сформулировать свои мысли. Их восстановление будет значительно более длительным, — подчеркнула психолог.

Собеседница «ВМ» считает, что внимание и забота помогут маленьким детям быстрее адаптироваться к другой жизни.

— Маленькому ребенку очень важно, чтобы рядом была мама. А если она асоциальная, то потребуются заменяющие люди. Хорошо, если они будут из числа родственников, теплые и внимательные к ребенку. А если он окажется в госучреждении, то у воспитателей не будет эмоциональной вовлеченности, произойдет депривация. Ребенок будет развиваться хуже, — предупредила Наумова.

По ее словам, некоторые пробелы в воспитании могут стать невосполнимыми. Только специалисты способны определить уровень нарушений в эмоциональном и интеллектуальном развитии детей.

— С такими детьми нужно много заниматься и уделять им огромное количество внимания. Старшему ребенку будет значительно легче адаптироваться к нормальной жизни, чем младшим. Отмечу, что чем больше запущено воспитание, тем меньше вероятность восполнить эти пробелы в интеллектуальной и эмоциональной сферах, — заметила психолог.

Психологи определят состояние детей с помощью диагностики. А правильно подобранные методы воздействия на их психику помогут им восстановиться, считает Наумова.

— Сначала специалисты проведут диагностику этих детей, чтобы понять, в каком состоянии они находятся. Бывает, что родители, которые не поддерживают порядок в доме, все равно нормально взаимодействуют с ребенком. Он хорошо развивается и вырастает нормальным человеком. Также бывает, что у родителей происходит психологическая травма, и они меняют свое поведение в худшую сторону. Возможно, в данной ситуации двенадцатилетняя девочка застала то время, когда мама и папа занимались ее развитием. Важно понять, в какой момент родители стали вести себя асоциально. Психологи проведут диагностику ребят, поймут что с ними произошло и что нужно делать. А дальше будут заниматься их развитием, интеграцией в общество, эмоциональной вовлеченностью, проведут психотерапию. Важно понять, что именно нужно дать каждому ребенку для хорошей жизни, — заверила эксперт.