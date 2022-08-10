Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Генеральный директор компании, чьи рабочие погибли в коллекторе, предстанет перед судом

Степан Жирнов
Происшествия
Генеральный директор компании, чьи рабочие погибли в коллекторе, предстанет перед судом
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Краснодарская улица Карта всех событий

Генеральный директор компании, сотрудники которой погибли в коллекторе в Люблине, предстанет перед судом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, прокуратура Юго-Восточного административного округа на заседании суда будет добиваться заключения подозреваемого под стражу. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Трагедия, о которой идет речь, произошла 7 августа. 12 рабочих коммерческой организации чистили канализационный коллектор на Краснодарской улице. Из-за сильного ливня уровень воды в коллекторе начал подниматься. Трое мужчин не смогли выбраться из канализации и погибли.

По факту гибели рабочих 8 августа возбудили уголовное дело. Сотрудники Следственного комитета провели обыски у руководства компании-подрядчика. В результате расследования генеральный директор организации был задержан.

заключение под стражу Москва Смерть Обвинения Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Летние вечера с хорошей книгой

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте