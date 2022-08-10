Генеральный директор компании, чьи рабочие погибли в коллекторе, предстанет перед судом

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Россия, Москва, Краснодарская улица Карта всех событий

Генеральный директор компании, сотрудники которой погибли в коллекторе в Люблине, предстанет перед судом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, прокуратура Юго-Восточного административного округа на заседании суда будет добиваться заключения подозреваемого под стражу. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Трагедия, о которой идет речь, произошла 7 августа. 12 рабочих коммерческой организации чистили канализационный коллектор на Краснодарской улице. Из-за сильного ливня уровень воды в коллекторе начал подниматься. Трое мужчин не смогли выбраться из канализации и погибли.

По факту гибели рабочих 8 августа возбудили уголовное дело. Сотрудники Следственного комитета провели обыски у руководства компании-подрядчика. В результате расследования генеральный директор организации был задержан.