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Терапевт рассказала, при каких недомоганиях помогает аспирин

Ирина Игнатенко
Общество
Терапевт рассказала, при каких недомоганиях помогает аспирин
Фото: pixabay.com

Аспирин обладает многогранным действием. Об этом рассказала врач-терапевт Алисия Милинис.

Она отметила, что аспирин обладает противовоспалительным, обезболивающим, жаропонижающим эффектом.

— Важно понимать, что вне зависимости от того, под каким названием аспирин продается в аптеке, действующее вещество — ацетилсалициловая кислота — в таблетке не меняется, — отметила она в комментарии aif.ru.

При этом важно ориентироваться на дозировку.

Ацетилсалициловую кислоту в дозах свыше 325 мг (500–1000 мг) применяют в качестве обезболивающего и противовоспалительного лекарства. В дозах 50–75–100–300–325 мг у взрослых его главным образом применяют в качестве антиагрегантного лекарственного средства.

При этом у аспирина есть и побочные эффекты: увеличение риска кровотечений, а при длительном применении — нарушение функции почек и печени.

Прием некоторых препаратов для сердечников в жаркую погоду может спровоцировать инфаркт миокарда. Об этом сообщил реабилитолог Виталий Руденко.

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