Грабитель погиб, пытаясь сбежать от полиции

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Москве мужчина попытался ограбить продуктовый магазин, но погиб, убегая от сотрудников полиции. Об этом стало известно в среду, 10 августа.

По имеющимся данным, москвич напал на сотрудников продуктового магазина. Сначала он распылил содержимое перцового баллончика в лицо охраннику, после чего погнался за другим сотрудником с тесаком. Налетчик сбежал, как только ему дали отпор, и забаррикадировался в собственной квартире.

Когда к жилищу мужчины прибыл наряд полиции, злоумышленник попытался сбежать через балкон. Он залез по карнизу на пятый этаж, но не смог удержаться и сорвался. Приехавшие на место происшествия медики не смогли его спасти.

Как сообщает РЕН ТВ, погибший был ранее судим за хранение и распространение запрещенных веществ.

10 августа в Москве задержали ранее судимую серийную воровку.