Движение трамваев на Большой Калитниковской улице восстановлено
Россия, Москва, Большая Калитниковская улица Карта всех событий
Движение трамваев на Большой Калитниковской улице восстановили. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 10 августа.
— Восстановлено движение трамваев на Большой Калитниковской улице, — сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Ранее сообщалось, что движение трамваев №А, 40 и 45 было затруднено из-за автомобиля, припаркованного на путях.
В понедельник, 8 августа, в районе площади Крестьянская застава движение трамваев заблокировал автокран.