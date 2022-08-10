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Движение трамваев на Большой Калитниковской улице восстановлено

Степан Жирнов
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Движение трамваев на Большой Калитниковской улице восстановлено
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большая Калитниковская улица Карта всех событий

Движение трамваев на Большой Калитниковской улице восстановили. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 10 августа.

— Восстановлено движение трамваев на Большой Калитниковской улице, — сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что движение трамваев №А, 40 и 45 было затруднено из-за автомобиля, припаркованного на путях.

В понедельник, 8 августа, в районе площади Крестьянская застава движение трамваев заблокировал автокран.

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