Скелет человека обнаружили у производственной базы в Подмосковье

Фото: СК РФ

В Подмосковье обнаружили скелет человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 10 августа.

По ее словам, чостанки обнаружил прохожий 8 августа в 50 метрах от производственной базы в Балашихе. Следователи осмотрели место находки и направили кости на экспертизу.

Вскоре следователи установили, что найденные останки принадлежат мужчине, который пропал без вести в 2017 году.

2 августа в Балашихе арестовали троих подозреваемых по делу об убийстве. Мужчина долгое время считался пропавшим без вести.