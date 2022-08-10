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Скелет человека обнаружили у производственной базы в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Скелет человека обнаружили у производственной базы в Подмосковье
Фото: СК РФ

В Подмосковье обнаружили скелет человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 10 августа.

По ее словам, чостанки обнаружил прохожий 8 августа в 50 метрах от производственной базы в Балашихе. Следователи осмотрели место находки и направили кости на экспертизу.

Вскоре следователи установили, что найденные останки принадлежат мужчине, который пропал без вести в 2017 году.

2 августа в Балашихе арестовали троих подозреваемых по делу об убийстве. Мужчина долгое время считался пропавшим без вести.

Подмосковье Балашиха Экспертизы останки
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