Захарова резко осадила Пелоси после ее слов о Тайване

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У Америки нет никаких моральных или правовых оснований распоряжаться судьбами стран и народов. Такое заявление сделала в среду, 9 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат ответила на недавнее заявление спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси о том, что США не дадут Китаю изолировать Тайвань.

— Пелоси, видимо, не слышала, как Госсекретарь США на днях призывал государства уважать суверенитет и независимость всех стран. Или она считает, что на Америку эта логика не распространяется? — написала в своем Telegram-канале Захарова.

Недавний визит на Тайвань Нэнси Пелоси привел к обострению отношений США и Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил Вашингтон, что «играющий с огнем рискует обжечься».

Сама спикер считает, что ее визит никак не противоречит политике страны по отношению к Китаю. По ее словам, Вашингтон продолжает решительно выступать против односторонних усилий по изменению статуса-кво.

В свою очередь МИД Китая выразил решительный протест и осуждение в связи со случившимся. Правительство Китая пообещало не оставлять этот инцидент без внимания. «Вечерняя Москва» разбиралась, каким может быть реальный ответ Китая в плане дипломатических и экономических отношений и зачем США нужна такая провокация.