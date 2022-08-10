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Французский депутат предложил снять все санкции с России ради Украины

Лала Манушакян
В мире
Французский депутат предложил снять все санкции с России ради Украины
Фото: Unsplash

Депутат французского парламента и пресс-секретарь партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли заявил, что Франции необходимо отменить все ограничительные меры против России, чтобы избежать их негативных последствий для французов и урегулировать украинский кризис. Об этом пишет издание Valeurs Actuelles в среду, 10 августа.

— Санкции работают или нет? Единственный, кто страдает от этих санкций, — это наложившие их нации, включая французов, — подчеркнул депутат.

По его словам, несмотря на ограничительные меры против РФ, дела у страны обстоят «не так уж плохо». Рубль укрепился, а экспорт вырос. При этом он уточнил, что жителям Франции приходится переплачивать за электроэнергию.

Жакобелли отметил, что выйти из кризиса на Украине можно только с помощью переговоров и дипломатии, передает ТАСС.

До этого издание Causeur со ссылкой на источник во французских военных кругах сообщило, что Пентагон использует новую тактику найма контрактных «помощников» для участия в боевых действиях на Украине. По его данным, армия США «была рядом» с украинскими военными с самого начала российской спецоперации.

Франция Санкции Россия кризис
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