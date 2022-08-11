Утечку аммиака на пивзаводе в Донецке, возникшую после артудара, остановили

Фото: Минобороны РФ

Утечку аммиака на пивзаводе в Донецке удалось остановить. Об этом в четверг, 11 августа, сообщило МЧС ДНР.

— По состоянию на 01:00 силам МЧС ДНР удалось прекратить утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе, — сказано в сообщении на сайте ведомства.

10 августа украинские войска обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. В момент удара на заводе находились 32 человека, один сотрудник погиб, двое пострадали.