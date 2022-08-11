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Кардиолог объяснил, как снизить риск повторного инфаркта

Юлия Курганова
Общество
Кардиолог объяснил, как снизить риск повторного инфаркта
Фото: Depositphotos

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо продолжать принимать назначенные врачом препараты даже после того, как наступило улучшение состояния. Это поможет уменьшить риск развития повторного инфаркта и ранней инвалидизации. Об этом рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Евгений Шляхто.

— По данным отечественного регистра пациентов с ишемической болезнью сердца, препараты с доказанной эффективностью (статины, антиагреганты, бета-блокаторы, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента) при поступлении в кардиологический стационар принимали всего 15 процентов пациентов, при выписке — 69 процентов, а в дальнейшем, через 4 года и 7 лет наблюдения, 41 процент и 35 процентов соответственно, — сообщил он.

Врач отметил, что зачастую это связано с низкой приверженностью пациентов лечению и с прекращением приема лекарств при первых признаках улучшения самочувствия. При этом данные препараты выдаются бесплатно на протяжении двух лет после того, как пациент перенес инфаркт, инсульт или операцию на сердце, напомнил Шляхто.

Он подчеркнул, что за цифрами низкой приверженности лечению стоит неутешительная статистика повторных инфарктов миокарда, ранней инвалидизации и прогрессирования сердечной недостаточности.

По его словам, несмотря на положительную динамику, сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются основной причиной смертности в мире, сообщает РИА Новости.

Кардиолог Анна Кореневич назвала неочевидный предвестник инфаркта.

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