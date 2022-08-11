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Движение ограничат на нескольких участках Филевского бульвара

Анастасия Колоскова
Город
Движение ограничат на нескольких участках Филевского бульвара
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Филёвский бульвар Карта всех событий

Несколько участков Филевского бульвара на западе столицы будут перекрыты для движения с 15 августа из-за строительства инженерных сетей. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, с 15 августа до 1 октября транспорт не сможет проехать от дома 40 до дома 14 и от дома 34 на Филевском бульваре до дома 2, строения 1 на улице Мясищева. Ограничения будут действовать круглосуточно.

С 1 октября по 1 декабря будет перекрыт для движения участок Филевского бульвара от дома 14 до дома 12. Здесь сохранится количество полос благодаря обустройству временных уширений.

Кроме того, с 1 декабря до 2 февраля 2023 года автомобилистам будет недоступен участок бульвара от дома 12 до дома 37.

А со 2 февраля до 15 апреля 2023 года будет полностью перекрыт для движения участок Филевского бульвара от дома 37 до дома 34, передает официальный сайт мэра Москвы.

Движение ограничат на нескольких участках Филевского бульвара Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

До этого сообщалось, что в связи с проведением фестиваля «Большой московский триатлон» в воскресенье, 14 августа, изменится схема движения на нескольких улицах в районах Крылатское и Хорошево-Мневники.

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