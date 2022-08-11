Движение ограничат на нескольких участках Филевского бульвара

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Филёвский бульвар Карта всех событий

Несколько участков Филевского бульвара на западе столицы будут перекрыты для движения с 15 августа из-за строительства инженерных сетей. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, с 15 августа до 1 октября транспорт не сможет проехать от дома 40 до дома 14 и от дома 34 на Филевском бульваре до дома 2, строения 1 на улице Мясищева. Ограничения будут действовать круглосуточно.

С 1 октября по 1 декабря будет перекрыт для движения участок Филевского бульвара от дома 14 до дома 12. Здесь сохранится количество полос благодаря обустройству временных уширений.

Кроме того, с 1 декабря до 2 февраля 2023 года автомобилистам будет недоступен участок бульвара от дома 12 до дома 37.

А со 2 февраля до 15 апреля 2023 года будет полностью перекрыт для движения участок Филевского бульвара от дома 37 до дома 34, передает официальный сайт мэра Москвы.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

До этого сообщалось, что в связи с проведением фестиваля «Большой московский триатлон» в воскресенье, 14 августа, изменится схема движения на нескольких улицах в районах Крылатское и Хорошево-Мневники.