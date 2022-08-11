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Движение трамваев четырех маршрутов на Стромынке восстановили после ДТП

Лейла Алиева
Происшествия
Движение трамваев четырех маршрутов на Стромынке восстановили после ДТП
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Стромынка Карта всех событий

Трамваи № 4П, 7, 13 и 46 задерживаются на улице Стромынка из-за автомобиля на путях. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 11 августа.

Уточняется, что инцидент произошел в районе остановки «Трамвайное депо имени Русакова».

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

Позже в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» сообщили, что движение трамваев удалось восстановить.

До этого сообщалось, что трамваи № 2, 7, 11 и 13 задерживаются на Краснобогатырской улице в районе остановки «Богородский храм» по техническим причинам. В ведомстве отметили, что маршруты временно изменены.

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