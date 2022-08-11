Названы пять знаков зодиака, представительниц которых ненавидят мужчины

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Астрологи перечислили знаки зодиака, рожденные под которыми женщины вызывают у мужчин бурю негативных чувств, но при этом притягивают их необыкновенным шармом.

Так, в их числе Девы, которые помешаны на порядке, чего не скажешь о большинстве мужчин. Эти женщины не могут смириться с разбросанными по квартире вещами и бесят своих партнеров постоянными придирками. Кроме того, Девы отталкивают парней своей любовью к критике и приверженностью к строгому соблюдению всех правил.

Скорпионы отпугивают представителей противоположного пола своей мстительностью. Мужчины начинают бояться расправы за ошибки. Эти женщины отличаются талантом манипулировать другими. Раскусив это, молодые люди будут обходить таких барышень стороной.

Рыбы выводят из себя мужчин надуманными сложностями и несуществующими проблемами. Они редко озвучивают желания напрямую, предпочитая намеки, а потом часто обижаются из-за того, что остались непонятыми. Кроме того, эти женщины склонны перекладывать проблемы на других, в том числе на партнера. Они часто прибегают к вранью, чтобы показать свою беззащитность.

Мужчины недолюбливают женщин-Раков за их злопамятность, скрытность, слишком ранимую натуру и ревность. Они легко могут пустить слезу, хотя на деле бывают очень жестокими. В любой момент они припомнят мужчине прежние обиды. Представительницы этого знака склонны чересчур контролировать избранника.

Женщины-Тельцы раздражают мужчин чрезмерной требовательностью и надменностью. Они помешаны на комфорте и будут требовать от партнера высокого дохода. Представительницам этого знака важна семья, они рано задумываются о продолжении рода. Они редко бывают идеальными хозяйками, что также не устраивает избранников. В то же время у них обычно успешно складывается карьера, что становится причиной их надменности, передает Life.ru.

До этого астролог Яна Муксиян рассказала, с представителями каких знаков зодиака будет сложнее всего построить серьезные отношения.