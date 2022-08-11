Владимир Ефимов: Производство одежды в Москве за полгода выросло в 2,6 раза

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Столичные предприятия увеличили производство одежды в 2,6 раза за январь–июнь 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 11 августа.

— Текущие условия, когда иностранные компании освобождают существенную долю рынка, позволяют отечественным производителям одежды занимать новые ниши. В результате в январе–июне 2022 года наблюдался стремительный рост отрасли — в 2,6 раза по сравнению с первой половиной 2021-го. Объем поставленных заказчикам товаров за тот же период увеличился почти в 1,5 раза — до 21,3 миллиарда рублей, — рассказал Владимир Ефимов.

В Москве функционируют 211 предприятий легкой промышленности, в том числе 13 крупных фабрик, где трудоустроены 18,7 тысячи человек. Отмечается, что развитию промпроизводств способствует более 20 городских системных мер поддержки. Например, компания «Нетканика» в прошлом году получила льготный заем от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства в размере 300 миллионов рублей.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский при этом подчеркнул, что за первые шесть месяцев этого года выпуск спецодежды столичных предприятий увеличился в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Помимо этого, некоторые предприятия обрели статус промышленного комплекса, благодаря которому производители получают дополнительные налоговые льготы и преференции. Так в список вошли предприятия швейной промышленности, специализирующиеся на выпуске мужских костюмов и верхней одежды, а также школьной формы.