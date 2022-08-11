Владимир Ефимов: 280 вопросов от предпринимателей поступило в Центр поддержки промышленности Москвы

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С момента открытия в Центр поддержки промышленности Москвы поступило 280 обращений. Об этом в четверг, 11 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Весной этого года город принял ряд ключевых решений, чтобы помочь бизнесу в условиях санкций. Одно из них — открытие Центра поддержки промышленности. Общее число вопросов, поступивших специалистам с момента запуска, достигло 280. Более 90 из них уже решены, — рассказал он.

Заммэра отметил, что желающему получить консультацию предприятию следует оформить в Центре заявку. После этого компания получает личного помощника, сопровождающего ее на всех этапах решения проблемы.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что в настоящее время у экспертов Центра находится порядка 200 вопросов.

— Наиболее популярные обращения связаны с мерами поддержки, финансированием и кредитованием, а также с подбором поставщиков и взаимодействием с органами власти, — отметил он, уточнив, что этим темам посвящена половина всех заявок.

Накануне о работе Центра поддержки промышленности столицы рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что за помощью обратились уже около 190 предприятий.