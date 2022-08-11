Москвичи выберут имя для детеныша викуньи

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Участники проекта «Активный гражданин» выберут имя детенышу викуньи. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В проекте «Активный гражданин» уже в шестой раз выбирают имя для обитателя Московского зоопарка. Белой медведице, которую спасли в Красноярском крае, дали имя Хатанга, а медвежонка из Якутии назвали Томпа. Детеныша яка, появившегося на свет в центре воспроизводства редких видов животных, москвичи назвали Звездочкой, — говорится в сообщении.

Уточняется, что малыш уже успел подрасти и даже пробует взрослую пищу: комбикорм, свежую траву и овощи. В голосовании предложены следующие варианты: Кашемир, Одуванчик, Лучик и Рыжик, а также Хуан и Ванечка — в честь его южноамериканских и русских корней. Также горожане могут предложить свой вариант или выбрать «Это должны решать специалисты», передает официальный сайт мэра Москвы.

Детеныш викуньи появился на свет 4 августа в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Родиной этих животных является Южная Америка, а в неволе они обитают в теплых вольерах и круглогодично живут на улице.