Шольц оценил восстановление Украины в «миллиарды»

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Восстановление Украины обойдется в «миллиарды», при этом вопросы заключения мира находятся исключительно в компетенции Киева. Об этом в четверг, 11 августа, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

— Мы должны обратиться к вопросу восстановления инфраструктуры, зданий, учреждений... Это драматические разрушения, это будет стоить миллиарды, — заметил он.

Политик также назвал восстановление страны огромной задачей, которая описывается как «план Маршалла», но даже больше. Кроме того, вопросы о заключении мира являются прерогативой народа и президента Владимира Зеленского, передает слова Шольца РИА Новости.

До этого Шольц заявил, что не считает допустимым возможность принудительного мира между Россией и Украиной. Также он назвал прекращение специальной военной операции основным условием для визита российского президента Владимира Путина в Германию.

Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что каждый россиянин при въезде в «свободную страну» должен заплатить налог или дополнительный сбор.

По его словам, эти деньги должны быть затем переданы Фонду реконструкции Украины. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, сколько сами США платят за бомбежки Югославии и Ирака.