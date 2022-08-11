Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Сбербанке предупредили о новой схеме мошенничества в интернете

Полина Долганова
Общество
В Сбербанке предупредили о новой схеме мошенничества в интернете
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мошенники в России разработали новую схему обмана граждан. Об этом в четверг, 11 августа, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, злоумышленники представляются продавцами на онлайн-площадках и просят купить товар с возвратом средств за небольшую премию. Мошенники убеждают клиентов, что такая схема необходима для поднятия рейтингов. Сначала граждане получают свои средства обратно и продолжают совершать покупки, а затем деньги перестают отправляться назад.

— Многие на это покупаются, потому что мошенник возвращает чуть больше — плюс 4–5 процентов. Человек видит, что за счет оказания помощи такому продавцу он даже немного зарабатывает, — цитирует Кузнецова РИА Новости.

В конце июля «Яндекс» выявил мошенническую схему с применением голосового помощника «Алиса». Выяснилось, что злоумышленники имитируют голос «умной» колонки, чтобы получить доступ к персональным данным клиентов.

Люди получают звонки с неизвестных номеров и при ответе слышат голос, похожий на оригинальный. Затем аферисты предлагают поучаствовать в нелегальных схемах, рекламируя «новый способ быстро заработать на бирже».

Сбербанк Деньги Мошенничество
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Летние вечера с хорошей книгой

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте