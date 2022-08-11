В Сбербанке предупредили о новой схеме мошенничества в интернете

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Мошенники в России разработали новую схему обмана граждан. Об этом в четверг, 11 августа, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, злоумышленники представляются продавцами на онлайн-площадках и просят купить товар с возвратом средств за небольшую премию. Мошенники убеждают клиентов, что такая схема необходима для поднятия рейтингов. Сначала граждане получают свои средства обратно и продолжают совершать покупки, а затем деньги перестают отправляться назад.

— Многие на это покупаются, потому что мошенник возвращает чуть больше — плюс 4–5 процентов. Человек видит, что за счет оказания помощи такому продавцу он даже немного зарабатывает, — цитирует Кузнецова РИА Новости.

В конце июля «Яндекс» выявил мошенническую схему с применением голосового помощника «Алиса». Выяснилось, что злоумышленники имитируют голос «умной» колонки, чтобы получить доступ к персональным данным клиентов.

Люди получают звонки с неизвестных номеров и при ответе слышат голос, похожий на оригинальный. Затем аферисты предлагают поучаствовать в нелегальных схемах, рекламируя «новый способ быстро заработать на бирже».