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Автомобиль влетел в остановку на востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Автомобиль влетел в остановку на востоке Москвы
Фото: Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
Россия, Москва, Лухмановская улица, 12 Карта всех событий

На Лухмановской улице, в районе дома № 12, автомобиль врезался в автобусную остановку. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 11 августа.

По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем и он не справился с управлением. Сперва машина выехала на тротуар, после чего врезалась в остановку.

В результате ДТП пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Во вторник, 9 августа, водитель врезался в тротуар недалеко от трамвайной остановки на Симферопольском бульваре в Москве.

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