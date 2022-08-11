Автомобиль влетел в остановку на востоке Москвы

Фото: Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Россия, Москва, Лухмановская улица, 12 Карта всех событий

На Лухмановской улице, в районе дома № 12, автомобиль врезался в автобусную остановку. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 11 августа.

По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем и он не справился с управлением. Сперва машина выехала на тротуар, после чего врезалась в остановку.

В результате ДТП пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Во вторник, 9 августа, водитель врезался в тротуар недалеко от трамвайной остановки на Симферопольском бульваре в Москве.