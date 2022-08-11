На сентябрьских выборах в Москве исключат возможность переголосовать онлайн

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На выборах муниципальных депутатов в Москве, которые пройдут в сентябре, исключат возможность проголосовать заново онлайн. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

— Одним из ключевых изменений стало то, что новый порядок проведения электронного голосования не предполагает функции «отложенного решения». Такая функция была у электронных избирателей в прошлом году. В случае проблем с гаджетом они могли повторно открыть свой бюллетень и переголосовать, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2022 году голосование планируется сделать более открытым и удобным для наблюдателей. Изменения были внесены в качестве реакции на запросы от критиков дистанционного голосования.

Более пяти тысяч горожан записались в качестве наблюдателей на выборы от Общественной палаты Москвы. Уточняется, что всего на избирательные участки планируется направить свыше десяти тысяч наблюдателей.

Выборы муниципальных депутатов столицы пройдут с 9 по 11 сентября. Принять участие в голосовании смогут жители всего города, кроме тех районов, где сроки полномочий советов депутатов еще не истекли: Щукино и большая часть ТиНАО.