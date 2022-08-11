Общественный штаб представил новые возможности контроля за ходом выборов в Москве

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Убедиться в чистоте дистанционного голосования на выборах муниципальных депутатов в Москве будет еще проще. Об этом сообщили на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами.

По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артема Костырко, теперь наблюдатели смогут фиксировать в блокчейне проверочные транзакции, чтобы потом их проще было найти. Проконтролировать процесс дистанционного голосования теперь смогут и члены территориальных избирательных комиссий (ТИК).

— Очень важно обеспечить открытость для наблюдателей систем дистанционного электронного голосования, наряду с традиционным, — отметил глава Общественного штаба Вадим Ковалев.

В 2022 году в ходе выборов также будет впервые применяться электронный реестр избирателей, который позволит непрерывно собирать и обновлять всю информацию. При этом поиск избирателя на участке станет быстрее и почти полностью автоматизированным.

Для этого все избирательные участки оснастят специальными сканерами. Необходимо будет приложить к нему первую страницу паспорта, и вся необходимая информация появится на мониторе компьютера члена избирательной комиссии.

Новшество, как подчеркивается, позволит исключить попытки двойного голосования. После предъявления паспорта избирателю останется получить бюллетень, расписаться за него и пройти в кабину для голосования.

Выборы муниципальных депутатов пройдут с 9 по 11 сентября. Принять участие в голосовании смогут жители всего города, кроме тех районов, где сроки полномочий советов депутатов еще не истекли, — Щукино и большая часть ТиНАО.

Гендиректор Агентства политической и экономической коммуникации Дмитрий Орлов заявил «Вечерней Москве», что применение электронного формата голосования на предстоящих выборах муниципальных депутатов в столице позволит привлечь к избирательному процессу молодежь.