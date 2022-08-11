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Квартира загорелась в Басманном районе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Квартира загорелась в Басманном районе Москвы
Фото: пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности по городу Москве
Россия, Москва, Большая Почтовая улица, 18/20к11 Карта всех событий

В квартире в центре Москвы произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы в четверг, 11 августа.

Возгорание произошло в 15:10 в квартире на втором этаже дома № 18/20 по улице Большой Почтовой. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Пожарные спасли из огня четырех человек, в том числе двоих детей.

В 15:24 пожар был локализован.

В ночь на четверг, 11 августа, в здании пиццерии в Братееве произошел пожар.

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