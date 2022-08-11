Квартира загорелась в Басманном районе Москвы
Россия, Москва, Большая Почтовая улица, 18/20к11 Карта всех событий
В квартире в центре Москвы произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы в четверг, 11 августа.
Возгорание произошло в 15:10 в квартире на втором этаже дома № 18/20 по улице Большой Почтовой. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
Пожарные спасли из огня четырех человек, в том числе двоих детей.
В 15:24 пожар был локализован.
В ночь на четверг, 11 августа, в здании пиццерии в Братееве произошел пожар.