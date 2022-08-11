Физлица во второй половине июля купили рекордный объем валюты на Мосбирже

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Физические лица во второй половине июля впервые стали значимыми нетто-покупателями на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные обзора рисков финрынков Центробанка РФ.

Уточняется, что за месяц физические лица нарастили объемы нетто-покупок в 1,3 раза. В июне 2022 года этот показатель был на отметке 176,1 миллиарда рублей. В июле объем составил 237,1 миллиарда.

Это стало рекордом для сектора нетто-покупок для физических лиц, передает ТАСС.

29 июля сообщалось, что ЦБ обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара и евро в случае прекращения торгов. Уточняется, что это необходимо при риске включения Национального клирингового центра и Мосбиржи в санкционные списки.

На прошлой неделе стало известно, что российский Центробанк может в конце нынешнего года возобновить печать десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года выпуска. Об этом рассказал заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов. По его словам, технологии изменились, и теперь купюры можно лакировать, что увеличивает срок их службы на 30 процентов. Монеты же плохо возвращаются в обращение, поскольку часто оседают в копилках россиян. При этом зампред ЦБ России заметил, что речи о замене металлических денег банкнотами не идет, они все еще будут находиться в обращении.