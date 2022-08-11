Народный календарь. Как уберечься от бедности 12 августа
12 августа Православная церковь почитает память святого мученика Иоанна Воина. Еще в этот день почитается память апостолов от семидесяти Силы, Силуана, Епенета, Крискента и Андроника. В честь святых Силы и Силуана, которые были учениками апостола Павла, и назван этот день в народном календаре.
Согласно народным приметам, 12 августа нельзя:
— переедать: столкнетесь с бедностью;
— косметические процедуры: делать педикюр и маникюр;
— отказывать в помощи кому-либо.
Приметы погоды:
Если на Силу прохладно, то осадков в ближайшее время не будет.
Много рябины поспело — осень будет ранней и дождливой, а зима — холодной.
На улице тепло и сухо — грибов в году будет много.
В воздухе летает паутина — солнечная погода еще долго продержится.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Агния, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Максим, Павел.