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12 августа Православная церковь почитает память святого мученика Иоанна Воина. Еще в этот день почитается память апостолов от семидесяти Силы, Силуана, Епенета, Крискента и Андроника. В честь святых Силы и Силуана, которые были учениками апостола Павла, и назван этот день в народном календаре.

Согласно народным приметам, 12 августа нельзя:

— переедать: столкнетесь с бедностью;

— косметические процедуры: делать педикюр и маникюр;

— отказывать в помощи кому-либо.

Приметы погоды:

Если на Силу прохладно, то осадков в ближайшее время не будет.

Много рябины поспело — осень будет ранней и дождливой, а зима — холодной.

На улице тепло и сухо — грибов в году будет много.

В воздухе летает паутина — солнечная погода еще долго продержится.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как уберечься от бедности 12 августа

Именины отмечают: Агния, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Максим, Павел.