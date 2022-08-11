Ученые рассказали, как выявить риск старческого слабоумия по кардиограмме

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Обычная кардиограмма в пожилом возрасте может предсказать, грозит ли человеку деменция в следующие десять лет жизни. Такой вывод сделали исследователи из Университета Джонса Хопкинса.

Эксперты установили, что пожилые люди с аномалиями левого предсердия на треть чаще сталкиваются с неизлечимой болезнью, даже если у них нет никаких проблем с сердцем. Из этого следует, что разновидность сканирования, которая используется только для людей с подозрениями на сердечно-сосудистые заболевания и инфаркты, поможет определить людей с риском деменции.

Уточняется, что всего в исследовании приняли участие более пяти тысяч американцев в возрасте старше 70 лет. Наблюдения показали, что предсердная кардиопатия является независимым фактором риска, а выявить ее можно с помощью кардиограммы и других разновидностей сканирования сердца, передает «МедикФорум».

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