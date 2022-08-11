Cтроительные леса стали снимать с памятника Минину и Пожарскому на Красной площади

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Красная площадь, 7 Карта всех событий

Специалисты приступили к разбору строительных лесов на памятнике Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе Государственного исторического музея.

— Основной комплекс работ по реставрации скульптурной группы завершен, но в ближайшие месяцы предстоит выполнить работы по благоустройству территории вокруг памятника, — говорится в сообщении.

Работы планируется завершить к 4 ноября, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого специалисты приступили к противоаварийным работам в главном доме бывшей городской усадьбы Р. Р. Кошелева — С. А. Мальцева. В настоящее время укрепляются стены и идет демонтаж аварийных перекрытий и поздних конструкций.

Уточняется, что в разное время здесь были расположены усадьба бригадира Кошелева, дом корнета Мальцева, Усачевско-Чернявское женское училище и общежитие Военной академии имени Фрунзе, а во второй половине XIX века к зданию пристроили церковь Александра Невского.