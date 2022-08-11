Политолог Светов: Стремление России не обострять ситуацию воспринимается Западом как слабость

Фото: МИД РФ

Стремление России не обострять ситуацию воспринимается западными странами как слабость. Об этом «Вечерней Москве» заявил политолог Юрий Светов в четверг, 11 августа.

— Мы можем прекратить им транзит, установить запрет на передвижение. Они до сих пор, продолжая генерировать воинственные заявления, пользуются преимуществами от того, что находятся с нами рядом, — заметил он.

Как пример, считает он, можно привести проблемы с транзитом в Калининградскую область через Литву. По словам собеседника «ВМ», Россия предпочла не принимать ответных мер, выбрав дипломатический путь.

В итоге литовцы ведут себя только наглее, устраивая постоянные досмотры поездов. За 30 лет после распада СССР страны Прибалтики постоянно использовали Россию, подчеркнул он.

Так, в начале 1990-х была популярная карикатура: стоит корова на границе России и Эстонии, траву ест в России, а доят ее в Эстонии. Таким сложился символ отношений России и Прибалтики, однако их давно пора прекратить, заключил Светов.

11 августа парламент Латвии объявил о признании России террористическим государством. Уточняется, что парламент страны принял резолюцию, согласно которой РФ признается «государством, поддерживающим терроризм», а действия в отношении населения Украины признаются «терроризмом».