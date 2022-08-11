В Британии заявили о стремительном разрушении страны из-за Украины

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Украинский кризис, рост цен на топливо и страдающее население разрушают экономику Великобритании. Об этом в статье для The Telegraph заявил обозреватель Бен Райт в четверг, 11 августа.

— Добро пожаловать в современную Британию, где ничего не работает, все стоит дорого, а все мы слишком заняты спорами о причинах наших бед, чтобы найти какие-либо решения, — говорится в материале.

Он отметил, что, по данным консалтинговой компании Cornwall Insight, счета за коммунальные услуги в стране могут взлететь с 1971 до 3581 фунта в октябре. Соединенное Королевство перестает нормально функционировать, передает слова Райта РИА Новости.

Более 50 процентов домохозяйств (15 миллионов человек) в Великобритании могут оказаться за чертой топливной бедности к январю следующего года. Топливной бедностью называется ситуация, при которой людям приходится тратить более 10 процентов семейного дохода на электроэнергию.

Ученые приводят данные, согласно которым даже с учетом предлагаемых кабинетом министров скидок на электроэнергию топливная бедность коснется более 58 процентов жителей региона Йоркшир и Хамбер.