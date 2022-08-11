Дептранс Москвы рассказал о преимуществах строящегося МСД

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Московский скоростной диаметр (МСД) станет самым длинным в России скоростным диаметром без светофоров продолжительностью 68 километров. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Жители Москвы и области будут проезжать по МСД бесплатно. Для транзитных авто с 2023 года проезд станет платным — это защитит москвичей от дополнительного трафика легковых транзитных машин, — говорится в сообщении.

Также на МСД введут полный запрет на проезд грузовиков, кроме автомобилей, имеющих пропуск Москвы и Подмосковья. Отмечается, что после запуска МСД поездки на городском транспорте станут быстрее на 20 процентов, а на личных авто — на 17.

Кроме того, движение на МКАД, ТТК, Дмитровском и Алтуфьевском шоссе станет быстрее, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что участок МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе с эстакадой основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе будет готов ко Дню города.

Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что на южном участке МСД в районе улиц Севанской и Бехтерева строят четыре подземных пешеходных перехода.