Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дептранс Москвы рассказал о преимуществах строящегося МСД

Евгений Белоусов
Город
Дептранс Москвы рассказал о преимуществах строящегося МСД
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Московский скоростной диаметр (МСД) станет самым длинным в России скоростным диаметром без светофоров продолжительностью 68 километров. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Жители Москвы и области будут проезжать по МСД бесплатно. Для транзитных авто с 2023 года проезд станет платным — это защитит москвичей от дополнительного трафика легковых транзитных машин, — говорится в сообщении.

Также на МСД введут полный запрет на проезд грузовиков, кроме автомобилей, имеющих пропуск Москвы и Подмосковья. Отмечается, что после запуска МСД поездки на городском транспорте станут быстрее на 20 процентов, а на личных авто — на 17.

Кроме того, движение на МКАД, ТТК, Дмитровском и Алтуфьевском шоссе станет быстрее, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что участок МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе с эстакадой основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе будет готов ко Дню города.

Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что на южном участке МСД в районе улиц Севанской и Бехтерева строят четыре подземных пешеходных перехода.

Строительство Москва Московский скоростной диаметр (МСД)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Летние вечера с хорошей книгой

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте