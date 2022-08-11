Медведев встретился с Пушилиным и Пасечником в ходе визита в ЛНР

Фото: Telegram / Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил Луганскую народную республику, где встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником и руководителем ДНР Денисом Пушилиным.

— По поручению президента РФ (Владимира Путина — прим. «ВМ») провел совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса, — сказал политик.

Он уточнил, что на совещании были рассмотрены вопросы содействия экономическому и социальному развитию ЛНР и ДНР. Особое внимание уделялось гармонизации законодательств обеих республик с законодательством России, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года.

Также на совещании присутствовали генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников и глава СК Александр Бастрыкин, написал Медведев в Telegram-канале.

До этого Медведев прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о запрете всем россиянам въезда на территорию стран Запада. Так, политик задал вопрос, остались ли у людей предположения о природе власти Украины.