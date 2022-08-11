Лжеброкеры в Москве обворовали людей более чем на 12 миллионов рублей

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Правоохранители пресекли в Москве деятельность группы лжеброкеров. Об этом в четверг, 11 августа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Установлено, что фигуранты организовали кол-центр, откуда звонили потенциальным клиентам и представлялись брокерами на крупных международных финансовых рынках, — рассказала она.

По словам Волк, мошенники предлагали вложить деньги в ценные бумаги. В своих объявлениях в интернете они обещали высокую прибыль от торгов на международной бирже.

Соучастники заключали с клиентами соответствующие договоры, регистрировали торговые счета, чтобы происходящее выглядело законным. Затем они получали от инвесторов денежные средства в качестве взноса на торговый счет.

В дальнейшем участники группы сообщали гражданам, что сделка оказалась убыточной. Всего лжеброкеры нанесли ущерб на сумму более 12 миллионов рублей.

Лидеры группы проводили занятия с работниками кол-центра, обучая их способам психологического воздействия, а также разрабатывали инструкции по общению с гражданами с типовыми вопросами и ответами к ним. Всего сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено 11 уголовных дел по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Уголовное дело в отношении девятерых фигурантов с утвержденным обвинительным заключением направлено в Измайловский суд Москвы, передает «МВД Медиа».

Лжеарендодатели обманули квартиросъемщиков на полмиллиона рублей в Москве. По версии следствия, в 2020–2021 годах группа из четырех мужчин вывешивали на интернет-ресурсе объявления о сдаче квартир в Москве по выгодным ценам.

После того как жертва откликалась на предложение, злоумышленники под видом риелтора и владельцев начинали переговоры. В какой-то момент квартиросъемщики соглашались на предложение и переводили предоплату.