Синоптик предупредил, что жара в Москве на выходных будет выше нормы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Температура воздуха в столице на выходных будет на четыре-пять градусов выше новых климатических норм. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Температура на выходных в Москве будет на 4-5 градусов выше нормы. Это с учетом того, что мы используем новые нормы и живем в новом климате, — рассказал он.

Синоптик отметил, что такая жара в Москве продлится до середины следующей недели, передает РИА Новости.

В начале июля Вильфанд сообщил, что в России ввели новые климатические нормы. По его словам, в Москве норма для июля, например, повысилась на 1,5 градуса, и это очень много.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в ближайшие выходные. По словам специалиста, погода будет великолепной. В субботу, 13 августа, столбики термометров поднимутся до отметки в 25–30 градусов.