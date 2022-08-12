Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптик предупредил, что жара в Москве на выходных будет выше нормы

Юлия Курганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптик предупредил, что жара в Москве на выходных будет выше нормы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Температура воздуха в столице на выходных будет на четыре-пять градусов выше новых климатических норм. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Температура на выходных в Москве будет на 4-5 градусов выше нормы. Это с учетом того, что мы используем новые нормы и живем в новом климате, — рассказал он.

Синоптик отметил, что такая жара в Москве продлится до середины следующей недели, передает РИА Новости.

В начале июля Вильфанд сообщил, что в России ввели новые климатические нормы. По его словам, в Москве норма для июля, например, повысилась на 1,5 градуса, и это очень много.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в ближайшие выходные. По словам специалиста, погода будет великолепной. В субботу, 13 августа, столбики термометров поднимутся до отметки в 25–30 градусов.

Роман Вильфанд Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Летние вечера с хорошей книгой

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте