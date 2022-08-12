Французы раскритиковали Латвию, объявившую РФ спонсором терроризма

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Французы негативно отреагировали на решение сейма Латвии объявить Россию страной — спонсором терроризма. Свое отношение они высказали в комментариях на сайте издания Le Figaro.

«Что делают в Европе эти восточноевропейские страны, которые до сих пор сводят счеты с бывшим СССР?» — поинтересовался пользователь с ником LMAA.

Он обвинил Латвию и другие страны Прибалтики в жизни за счет Западной Европы и припомнил им покупку истребителей F-35 у США.

«Они лелеют свои обиды на Россию и испытывают безграничную любовь к Соединенным Штатам», — добавил юзер.

Пользователь Pantxoa 1 отметил, что Латвия с населением меньше двух миллионов жителей не имеет никакого политического веса и напомнил о приближении НАТО к границам РФ.

«США уже давно окружили Россию странами НАТО да еще и ракеты расставили по всей ее границе», — написал он.

«НАТО продолжает работу по дестабилизации в Европе. Санкции оборачиваются против европейцев. Настоящий враг — это США и НАТО», — заявил Asinus.

11 августа МИД РФ назвал русофобией призывы Латвии прекратить выдачу виз россиянам.