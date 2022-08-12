Ефимов: В бывшей промзоне «Южный порт» создадут 1,9 тысячи новых рабочих мест

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Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Печатники Карта всех событий

В рамках проекта комплексного развития заброшенных и неэффективно используемых территорий «Индустриальные кварталы» планируется преобразовать участок площадью около четырех гектаров, который располагается в бывшей промзоне «Южный порт» в Печатниках. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 12 августа.

— В развитие участка планируется инвестировать около 7,8 миллиарда рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет от реализации проекта составят почти 654 миллиона рублей. Там возведут предприятия и общественно-деловые объекты, где смогут работать свыше 1,9 тысячи человек, — сказал представитель мэрии.

Уточняется, что благодаря проекту в Москве появится более 1,9 тысячи новых мест приложения труда. В настоящее время участок занимают автосервисы и склады.

Площадь общественно-деловой и производственной застройки на объекте в Печатниках превысит 77 тысяч квадратных метров, добавил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман. На территории бывшей промзоны предусмотрена возможность проведения научно-производственной деятельности.

В связи с этим там можно построить предприятия пищевой, фармацевтической и легкой промышленности. Помимо этого, на участке построят здания общественно-делового назначения, а также кафе и магазины.

До этого сообщалось, что участок бывшей промышленной зоны «Владыкино» площадью почти 7,2 гектара реорганизуют по проекту «Индустриальные кварталы».

Объем инвестиций в развитие участка составит почти 27,3 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города превысит 2 миллиарда рублей. После реорганизации территории в столице появится 5,5 тысячи новых рабочих мест.