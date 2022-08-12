Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 12 августа

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Садовое кольцо Карта всех событий

Вечером 12 августа на ряде дорог столицы ожидается затруднение движения. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) спрогнозировал загруженность дорог в пиковое время в шесть баллов. Движение местами будет затруднено в центре города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК) и на МКАД, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В связи со строительством инженерных сетей на западе столицы будут перекрыты для движения несколько участков Филевского бульвара. Так, с 15 августа до 1 октября транспорт не сможет проехать от дома 40 до дома 14 и от дома 34 на Филевском бульваре до дома 2, строение 1, на улице Мясищева.

До этого в столичном дептрансе рассказали о плюсах строящегося Московского скоростного диаметра (МСД). Уточняется, что на МСД будет введен полный запрет на проезд грузовиков, кроме автомобилей, имеющих пропуск Москвы и Подмосковья. Отмечается, что после запуска МСД поездки на городском транспорте станут быстрее на 20 процентов, а на личных авто — на 17.