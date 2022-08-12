Объем совместных закупок регионов на портале поставщиков превысил 8 миллионов рублей

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С марта 2022 года заказчики из регионов России опубликовали на портале поставщиков 33 совместные закупки на общую сумму 8,7 миллиона рублей. Об этом рассказал глава Департамента по конкурентной политике города Москвы Иван Щербаков.

По его словам, возможность объединения позволяет заказчикам снизить стоимость контрактов и сократить организационные издержки.

— Возможность проведения совместных закупок позволила 49,8 тысячи региональных заказчиков приобретать в необходимом объеме товары, работы и услуги, в том числе продукты питания для дошкольных учреждений, мебель для школ, полиграфическую продукцию и учебные материалы, медицинские и образовательные услуги, — добавил Щербаков.

Уточняется, что предельная стоимость приобретаемых товаров и услуг из одной категории для каждого из заказчиков составляет 600 тысяч рублей, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, коммерческие организации получили в июле 2019 года возможность размещать на портале поставщиков закупки и предлагать свои товары и услуги друг другу (B2B-сделки). С того момента на ресурсе было опубликовано около 9,6 тысячи подобных закупок, потенциальный объем которых оценивается более чем в 4,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.