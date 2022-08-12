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Народный календарь. Почему опасно смотреть на солнце 13 августа

Лала Манушакян
Общество
Народный календарь. Почему опасно смотреть на солнце 13 августа
Фото: Pixabay

13 августа Православная церковь почитает память Евдокима Каппадокиянина.

В этот день в народе ходили поверья, что солнце может ослепить смотрящего, и тогда в его жилище проникнут темные силы. Так, покидая дом, следует смотреть по сторонам, затем пройти несколько метров, и только тогда посмотреть на солнце.

Согласно народным приметам, 13 августа запрещается:

— смотреть на солнце;

— лениться;

— ходить на рыбалку и охоту;

Приметы погоды:

Муравьи заделывают вход в муравейник — к дождю.

Пчелы с утра в поле улетели — к хорошей погоде.

Сильный ветер — к снежной зиме.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему опасно смотреть на солнце 13 августа

Именины отмечают: Вениамин, Антон, Георгий, Евдоким, Иван, Иосиф, Пелагея, Сергей, Степан.

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