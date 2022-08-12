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Около 70 коммерческих объектов открыли на первых этажах новостроек по реновации в ЗАО Москвы

Полина Долганова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Около 70 коммерческих объектов открыли на первых этажах новостроек по реновации в ЗАО Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Малая Филёвская улица, 22 Карта всех событий

На западе столицы уже 67 нежилых помещений в домах, которые были построены в рамках программы реновации, используются под коммерческие цели и для предоставления сервисных и бытовых услуг. Об этом рассказал глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, помещения находятся на первых этажах 18 новостроек в Очаково-Матвеевском, Солнцеве, Фили-Давыдкове, Филевском Парке, Проспекте Вернадского, Можайском районе и Кунцеве.

Левкин добавил, что наиболее часто в помещениях на первых этажах новых домов на западе города открывают пиццерии, кофейни, салоны красоты и аптеки.

Наибольшее количество предприятий — 15 — было открыто по адресу Малая Филевская улица, дом 22, передали на официальном сайте мэра Москвы.

11 августа на выставке «Город для каждого» специалисты Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации провели прием граждан. О том, каковы были предпосылки программы, как она реализуется сегодня и какими темпами будут строить дома для жителей пятиэтажек в будущем, «Вечерней Москве» рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

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