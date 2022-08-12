«Долго училась обнажать эмоции»: певица Купер рассказала о сложностях в начале карьерного пути

Фото: vk / Карина Купер

Певица Карина Купер, которой удалось добиться популярности не только в России, но и за границей, рассказала о непростом начале творческого пути.

Девушка получила музыкальное образование в России. Она отмечает, что философия образования в нашей стране «очень глубинная». Из вокалиста делают не просто певца и артиста, а настоящего музыканта.

При этом Купер отметила, что часто российские артисты довольно зажаты на сцене.

— Я долго училась обнажать свои эмоции, не быть идеальной, принимать себя такой, какая я есть, не пытаться стремиться к какому-то совершенному образу, внешнему совершенному пению. То есть люди чувствуют, что все заключается в энергии, в эмоциях. Если человек очень сильно фокусируется на том, как он себя несет, как он себя позиционирует, он теряет искорку себя, — рассказала она в интервью Пятому каналу.

Ранее российская певица Лариса Долина раскритиковала европейский образ жизни.