Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Долго училась обнажать эмоции»: певица Купер рассказала о сложностях в начале карьерного пути

Ирина Игнатенко
Общество
«Долго училась обнажать эмоции»: певица Купер рассказала о сложностях в начале карьерного пути
Фото: vk / Карина Купер

Певица Карина Купер, которой удалось добиться популярности не только в России, но и за границей, рассказала о непростом начале творческого пути.

Девушка получила музыкальное образование в России. Она отмечает, что философия образования в нашей стране «очень глубинная». Из вокалиста делают не просто певца и артиста, а настоящего музыканта.

При этом Купер отметила, что часто российские артисты довольно зажаты на сцене.

— Я долго училась обнажать свои эмоции, не быть идеальной, принимать себя такой, какая я есть, не пытаться стремиться к какому-то совершенному образу, внешнему совершенному пению. То есть люди чувствуют, что все заключается в энергии, в эмоциях. Если человек очень сильно фокусируется на том, как он себя несет, как он себя позиционирует, он теряет искорку себя, — рассказала она в интервью Пятому каналу.

Ранее российская певица Лариса Долина раскритиковала европейский образ жизни.

Образование Карьера Певцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте