В российских зоомагазинах запретят продавать собак и кошек

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В российских зоомагазинах введут запрет на продажу крупных животных, в частности, собак и кошек. Об этом сообщил председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

— Торговля мелкими животными — к примеру, грызунами, рыбками и попугайчиками — в зоомагазинах и на птичьих рынках по-прежнему будет разрешена. А вот кошек и собак можно будет продавать только через специальные питомники, где для них смогут создать все необходимые условия, — объяснил он.

По словам парламентария, законопроект появился после обращения граждан и уже прошел первое чтение. Окончательно документ планируют подписать этой осенью, передает «Парламентская газета».

До этого врач-ветеринар Татьяна Гольнева рассказала «Вечерней Москве», куда отдать питомца на время отпуска и как его подготовить к этому. Специалист рекомендует оставлять кошек дома и договориться с кем-то, чтобы их кормили, чистили лоток и играли. По ее словам, коты гораздо тяжелее, чем собаки, переносят переезд в новый дом.