В России выберут самые экологичные бренды

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Российский экологический оператор отберет самые экологичные бренды по итогам конкурса «Зеленая премия». Победители смогут представить свои проекты на Российской экологической неделе, которая пройдет осенью 2022 года. Об этом сообщил глава публично-правовой компании Денис Буцаев.

По его словам, на конкурсе отберут проекты, которые помогут сформировать новую модель поведения для общества: отказ от пластика, сортировка отходов, переработка.

В номинации «Корпоративные проекты» будут представлены проекты крупных компаний, которые направлены на формирование осознанного потребления, новой модели поведения и правильного обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Также к участию могут приниматься описания экологических инициатив, которые бренды используют внутри компании.

В прошлом году награды «Зеленой премии» вручала вице-премьер Виктория Абрамченко. Она обратила внимание, что в решении экологических проблем ключевую роль играет активность граждан, волонтеров и бизнеса, и экология в этом плане всех объединяет, передает «360».

До этого Российский экологический оператор выпустил новый социальный ролик о раздельном сборе отходов.