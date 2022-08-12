В России выявили 27 810 случаев коронавируса за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 27 810 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За 24 часа в РФ от коронавирусной инфекции скончались 57 человек, еще 2619 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 14 320 человек, отмечается на сайте.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ситуация с коронавирусом в России не самая благоприятная, на фоне массы противоэпидемических факторов в стране фактически происходит новая вспышка заболевания. Об этом в четверг, 11 августа, «Вечерней Москве» заявил иммунолог Николай Крючков.

В свою очередь ученый-генетик из Соединенных Штатов Дмитрий Прусс сообщил об обнаружении в Рссийской Федерации нового штамма коронавируса, представляющего собой гибрид вариантов «омикрон» и «дельта». По его словам, это большая редкость, так как штамм «дельта» почти исчез.