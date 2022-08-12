«Трибунал или комедийное шоу»: Медведев предположил, каким будет итог для Зеленского

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Заместитель руководителя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев предположил, каким будет итог для нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Свое мнение на этот счет зампред Совбеза высказал в пятницу, 12 августа.

По его словам, Зеленского могут отправить под трибунал. Кроме того, нынешний украинский лидер может вернуться в комедийные шоу на вторые роли.

— Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли, — цитирует Медведева РИА Новости.

В этом году Дмитрий Медведев регулярно врывается в новостную повестку благодаря своим резонансным заявлениям в соцсетях. «Вечерняя Москва» собрала топ-10 самых ярких высказываний политика.

До этого заместитель Совбеза РФ прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о запрете всем россиянам въезда на территорию стран Запада. По словам Медведева, последний раз «такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер».

Украинский президент заявил, что Запад обязан запретить всем россиянам въезд на территорию своих стран. Зеленский выразил уверенность в том, что россияне «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию».