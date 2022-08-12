Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности

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Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности Российской Федерации. Об этом стало известно в пятницу, 12 августа.

В ходе совещания поднимались вопросы безопасности на военном направлении.

— У нас с вами сегодня в повестке дня вопросы обеспечения безопасности в прямом смысле слова — на военном направлении. Докладчик — министр обороны Сергей Шойгу, — цитирует президента РИА Новости.

Недавно президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в пресс-службе Кремля.

В рамках встречи политики подтвердили важность реализации всех положений договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Кроме того, 5 августа российский лидер Владимир Путин после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.