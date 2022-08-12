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ВСУ обстреливали ЗАЭС управляемыми снарядами западного производства

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВСУ обстреливали ЗАЭС управляемыми снарядами западного производства
Фото: Maxim Gavrilyuk / GFDL

Украинская армия обстреливает Запорожскую атомную электростанцию с помощью управляемых снарядов, которые были произведены на Западе. Об этом в пятницу, 12 августа, рассказал представитель администрации области Владимир Рогов.

— Обратите внимание, что обстрелы АЭС ведутся именно управляемыми снарядами производства тех же англосаксов. Они тем и опасны, что управляемые: они летят туда, куда их отправляли, — заявил Рогов в эфире телеканала «Россия 24».

11 августа представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что три снаряда ВСУ попали на территорию рядом с хранилищем радиоактивных изотопов при обстреле ЗАЭС.

Предотвратить катастрофу на Запорожской АЭС получается с помощью российских военных. Если они покинут этот объект, то Украина может устроить «чудовищные провокации». Такое мнение высказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он отметил, что военнослужащие РФ обеспечивают охрану ЗАЭС, постоянно отражая атаки со стороны ВСУ на станцию.

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