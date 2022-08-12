Учи.ру проведет III Всероссийскую онлайн-конференцию «Августовка» по актуальным вопросам образования

С 17 по 18 августа состоится III Всероссийская онлайн-конференция «Августовка Учи.ру — 2022». Ключевые темы этого года: новый ФГОС, способы формирования гибких навыков и их мониторинга, формы наставничества при работе с детьми и обязательные воспитательные программы в школах.

Учителей, завучей, директоров и методистов ждут два дня дискуссий и мастер-классов с ведущими экспертами в сфере образования и педагогами-практиками, среди которых Марина Вайндорф-Сысоева, профессор ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»; Алексей Банев, заместитель директора по развитию учащихся школы «Летово»; Алихан Динаев и Лариса Арачашвили, победители конкурса «Учитель года России»; Надежда Папудогло, главный редактор медиа про образование и воспитание «Мел».

Что ждет учителей в 2022–2023 учебном году? Этому вопросу посвящен первый день конференции. Эксперты обсудят, как работать по новому ФГОС и грамотно обсуждать с учениками вопросы нравственности в рамках воспитательных программ.

2023 год в России объявлен годом педагога и наставника. Теме наставничества будет посвящен отдельный блок первого дня конференции. На мастер-классе разберут, какие существуют формы наставничества. Эксперт расскажет про способы развития наставнических навыков у школьников и какие упражнения можно использовать для этого.

Центральной темой второго дня станет подготовка школьников к экзаменам ОГЭ, ЕГЭ и ВПР. Речь пойдет о мотивации учеников, анализе типичных ошибок, тонкостях подготовки стобалльников к ЕГЭ по русскому языку и математике, в том числе с помощью сервисов Учи.ру.

Впервые на конференции Учи.ру представит новые курсы для учеников 5–11-х классов по биологии, физике, истории, обществознанию и литературе с подробными рекомендациями по их использованию на уроках и во время подготовки к экзаменам.

— Ежегодно «Августовка Учи.ру» вдохновляет на развитие и поддерживает учителей накануне нового учебного года. Мы стараемся поднимать наиболее актуальные для образовательного сообщества темы и давать практические рекомендации, которые сделают работу педагогов проще и еще более эффективнее. В этом году мы выпускаем целую серию новых курсов по обязательным предметам школьной программы для 5–11-х классов. Гуманитарные и естественно-научные дисциплины теперь будут доступны на платформе и значительно расширят возможности как учителей, так и школьников. Качественная отрисовка теоретического материала и практических заданий, интерактивность и сильная методическая база помогут мотивировать учащихся осваивать сложные дисциплины и готовиться к экзаменам. Помимо предметных знаний, все большее внимание уделяется развитию гибких навыков. Мы надеемся, что учителя в новом году продолжат использовать инструменты диагностики мягких навыков и функциональной грамотности, которые бесплатно доступны на Учи.ру. Ведь автоматизированные проверки — будь то срезы знаний по русскому языку и математике или диагностика функциональной грамотности — позволяют экономить время на проверке заданий и при этом получить индивидуальную картину по каждому ученику в классе, — отмечает Сергей Веременко, заместитель генерального директора образовательной онлайн-платформы Учи.ру.

Для участия в «Августовке Учи.ру — 2022» необходимо оставить заявку на сайте. Зарегистрированные участники получат именной сертификат с указанием часов, сценарии уроков по новым предметам для 5–11-х классов и рекомендации по использованию платформы.

Трансляции онлайн-конференции можно смотреть в личном кабинете учителя на Учи.ру в разделе «Вебинары».