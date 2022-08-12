Столичные врачи вылечили от коронавируса 5955 пациентов за сутки

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Столичные врачи вылечили от коронавируса за последние 24 часа 5955 пациентов. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

За прошедший день в городе выявили 7381 случай заболевания. Еще 20 человек скончались, а 358 были госпитализированы в медицинские учреждения.

Кроме того, за минувшие сутки в 85 регионах России выявили 27 810 новых случаев коронавирусной инфекции. За 24 часа в РФ от болезни скончались 57 человек, еще 2619 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 14 320 человек.

На сегодняшний день штамм коронавируса «дельтакрон» не представляет опасности, так как выявлен у небольшого количества людей. Более точная картина должна сложиться примерно через месяц. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал иммунолог Николай Крючков. Эксперт отметил, что штамм «дельтакрон» возник в результате слияния двух других линий коронавируса.