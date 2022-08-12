Аналитик посоветовал отказаться от валютных активов за рубежом

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Россияне рискуют потерять свои валютные активы за рубежом. Такое мнение высказал биржевой аналитик Владимир Левченко.

По его словам, в настоящее время хранить валюту за рубежом опасно. Степень риска зависит от того, в какой валюте и где именно хранятся накопления.

— Наибольшему риску подвержены владельцы вкладов в евро, так как есть вероятность, что Европейский центральный банк заблокирует все безналичные евро, принадлежащие россиянам, — отметил Левченко в комментарии НСН.

Он посоветовал россиянам переходить на рублевые вклады как на наиболее выгодные и безопасные. Валюта же сейчас не является надежным инструментом сбережения.

Ранее в Центробанке сообщили, что физлица в июле закупили валюту на рекордную сумму: 237 миллиарда рублей. Уточняется, что зарубежная валюта приобреталась в основном через банки, которые осуществляли переводы на иностранные счета, передает Царьград.

Как отметил аналитик Виктор Першиков, низкий спрос на доллар в будущем может привести к падению его курса. В настоящее время Россия не может полностью отказаться от доллара и евро, но целесообразность в американской и европейской валютах будет снижаться.