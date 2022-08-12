Эксперт дала советы по составлению резюме

IT-рекрутер Арина Столярова рассказала, как правильно составить резюме.

По словам эксперта, резюме должно быть лаконичным. Нужно просто описать каждую должность в пяти-шести пунктах, начиная с ключевых задач. После описания опыта работы необходимо указать одно или два достижения.

В блоке «О себе» стоит рассказать об ожиданиях от будущего места работы. Рекомендуется в краткой форме поделиться хобби и увлечениями. Эксперт посоветовала не раскрывать семейные тайны или описывать личные моменты.

При заполнении контактов в резюме необходимо проверить все данные, иначе HR-специалист не сможет связаться с кандидатом на должность, передает Life.ru.

У россиян старше 60 лет нет серьезных проблем с трудоустройством, но для этого человеку необходимо иметь должную квалификацию. Такое мнение высказали hr-эксперты в разговоре с «Вечерней Москвой».