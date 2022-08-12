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Жительница Нефтеюганска четыре месяца сажала сына на цепь, когда он не слушался

Александр Афонин
Происшествия
Жительница Нефтеюганска четыре месяца сажала сына на цепь, когда он не слушался
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Жительница Нефтеюганска пойдет под суд по обвинению в истязании и лишении свободы своего малолетнего сына. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

По данным ведомства, женщина в период с февраля по май этого года привязывала своего ребенка цепью к стене. Причиной становилось раздражение от непослушания сына. В результате подобных действий ребенок лишался свободы, а также испытывал физическую и психологическую боль.

По решению суда, женщина была заключена под стражу. Она обвиняется в совершении преступлений по статье Уголовного кодекса России «Незаконное лишение свободы человека, истязание и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем». Дело передали для рассмотрения в Нефтеюганский районный суд, передает пресс-служба.

Накануне стало известно, что в Подмосковье семерых людей насильно удерживали в доме на протяжении четырех месяцев. Злоумышленники отобрали у заложников документы и телефоны, запрещали им покидать здание и постоянно избивали.

Югра Дети Прокуратура лишение свободы
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